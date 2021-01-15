 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Замылить не получилось Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
15.01.2021
1,3 тонны искусственных цветов не задекларировала фирма из Санкт-Петербурга при их ввозе в Россию. Находкинская таможня выявила правонарушение. Товар задержан.

В адрес санкт-петербургской фирмы в порт Восточный из Китая был ввезен контейнер, в котором, согласно таможенной декларации, находились 6 тонн мыла. Однако в ходе досмотра кроме заявленного товара находкинские таможенники обнаружили еще 1,3 тонны искусственных цветов.
В отношении фирмы из Санкт-Петербурга Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Компании грозит штраф с возможной конфискацией товаров.
  
Наталья САБАДАШ, пресс-секретарь Находкинской таможни
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 15 Янв 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика