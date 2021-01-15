1,3 тонны искусственных цветов не задекларировала фирма из Санкт-Петербурга при их ввозе в Россию. Находкинская таможня выявила правонарушение. Товар задержан.



В адрес санкт-петербургской фирмы в порт Восточный из Китая был ввезен контейнер, в котором, согласно таможенной декларации, находились 6 тонн мыла. Однако в ходе досмотра кроме заявленного товара находкинские таможенники обнаружили еще 1,3 тонны искусственных цветов.

В отношении фирмы из Санкт-Петербурга Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Компании грозит штраф с возможной конфискацией товаров.

Наталья САБАДАШ, пресс-секретарь Находкинской таможни