№2 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 13 января во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Добрый Старый Новый год завершает череду праздничных дней нового года – «РИО Панорама» расскажет о традициях и обычаях этого праздника.

- Управление МЧС подводит итоги прошедших праздничных выходных – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Заработная плата один раз в месяц: законно ли это? Ответы на этот и другие вопросы ищите на нашей традиционной странице вопросов и ответов.

- Сколько дней будем отдыхать в наступившем году; как продлить субсидию на услуги ЖКХ; кто будет сдавать ЕГЭ в новом году; какие услуги можно получить по полису ОМС - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, производственный календарь на 2021 год, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Добрый Старый Новый год завершает череду праздничных дней нового года – «РИО Панорама» расскажет о традициях и обычаях этого праздника.- Управление МЧС подводит итоги прошедших праздничных выходных – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Заработная плата один раз в месяц: законно ли это? Ответы на этот и другие вопросы ищите на нашей традиционной странице вопросов и ответов.- Сколько дней будем отдыхать в наступившем году; как продлить субсидию на услуги ЖКХ; кто будет сдавать ЕГЭ в новом году; какие услуги можно получить по полису ОМС - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, производственный календарь на 2021 год, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script