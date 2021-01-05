№1 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 января во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

«РИО Панорама» поздравляет всех с Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Мира вам, добра, любви, семейного уюта и достатка.

- С историей праздника и его традициями познакомит материал под заголовком «До первой звезды».

- Гороскоп на январь нового года порадует всех любителей астрологии.

- Праздничная афиша подскажет, куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в оставшиеся дни новогодних каникул.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю и большой сканворд.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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«РИО Панорама» поздравляет всех с Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Мира вам, добра, любви, семейного уюта и достатка.- С историей праздника и его традициями познакомит материал под заголовком «До первой звезды».- Гороскоп на январь нового года порадует всех любителей астрологии.- Праздничная афиша подскажет, куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в оставшиеся дни новогодних каникул.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю и большой сканворд.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script