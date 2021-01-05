|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|05.01.2021
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№1 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 января во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
«РИО Панорама» поздравляет всех с Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Мира вам, добра, любви, семейного уюта и достатка.
- С историей праздника и его традициями познакомит материал под заголовком «До первой звезды».
- Гороскоп на январь нового года порадует всех любителей астрологии.
- Праздничная афиша подскажет, куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в оставшиеся дни новогодних каникул.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю и большой сканворд.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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