Конкурс среди муниципальных образований Приморского края на лучшее оформление новогодней ели провело правительство Приморского края. 34 празднично украшенных дерева от каждого муниципального образования образовали прогулочную аллею на центральной площади Владивостока.



Для новогоднего костюма находкинской «модели» была выбрана морская тематика. Над его созданием и финальным украшением трудились творческие коллективы муниципальных учреждений культуры и образования, активисты общественного движения «Матери России». Ёлочные игрушки украсили оригинальным декором преподаватели и учащиеся Детской художественной школы

№ 2, воспитанники учреждения дополнительного образования «Арт-Центр». Элементы инсталляций изготовлены в мастерских городского Театра кукол и в Доме детского творчества.

Члены жюри краевого конкурса прошли по новогодней ёлочной аллее, оценили концепцию каждой работы, оригинальность авторских идей, качество исполнения. Первое место присуждено находкинской инсталляции. Приз зрительских симпатий по результатам онлайн голосования заняла ёлка из Надеждинского района.

Пресс-служба администрации НГО