|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|29.12.2020
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№53 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 30 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
Уважаемые читатели и все жители нашего родного города Находки! На пороге стоит новый год. Пусть каждому из нас он принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха! С наступающим Новым годом!
- К нашим поздравлениям присоединяются первые лица города, руководители градообразующих предприятий и простые горожане – принимайте поздравления на страницах новогоднего номера «РИО Панорамы».
- Завершился конкурс среди муниципальных образований края на лучшее оформление новогодней ели: новогодняя «зеленая» красавица из Находки стала победителем – подробности на страницах праздничного номера «РИО Панорамы».
- Сколько заплатим за проезд в новом году; как медучреждения города будут работать во время новогодних праздников; «губернаторскую» тысячу вновь получат все пенсионеры края - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Праздничная афиша: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в новогодние каникулы?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки и красочный календарь на 2021 год.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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