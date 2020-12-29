№53 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 30 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

Уважаемые читатели и все жители нашего родного города Находки! На пороге стоит новый год. Пусть каждому из нас он принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха! С наступающим Новым годом!

- К нашим поздравлениям присоединяются первые лица города, руководители градообразующих предприятий и простые горожане – принимайте поздравления на страницах новогоднего номера «РИО Панорамы».

- Завершился конкурс среди муниципальных образований края на лучшее оформление новогодней ели: новогодняя «зеленая» красавица из Находки стала победителем – подробности на страницах праздничного номера «РИО Панорамы».

- Сколько заплатим за проезд в новом году; как медучреждения города будут работать во время новогодних праздников; «губернаторскую» тысячу вновь получат все пенсионеры края - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Праздничная афиша: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в новогодние каникулы?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки и красочный календарь на 2021 год.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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Уважаемые читатели и все жители нашего родного города Находки! На пороге стоит новый год. Пусть каждому из нас он принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха! С наступающим Новым годом!- К нашим поздравлениям присоединяются первые лица города, руководители градообразующих предприятий и простые горожане – принимайте поздравления на страницах новогоднего номера «РИО Панорамы».- Завершился конкурс среди муниципальных образований края на лучшее оформление новогодней ели: новогодняя «зеленая» красавица из Находки стала победителем – подробности на страницах праздничного номера «РИО Панорамы».- Сколько заплатим за проезд в новом году; как медучреждения города будут работать во время новогодних праздников; «губернаторскую» тысячу вновь получат все пенсионеры края - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Праздничная афиша: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в новогодние каникулы?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки и красочный календарь на 2021 год.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script