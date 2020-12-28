«Терминал Астафьева» подвёл итоги соцпрограмм 2020 года



Перед 2020 годом «Терминал Астафьева» определил программу по развитию социальной среды Находки в областях: переселение из ветхого жилья, создание комфортной городской среды, развитии спорта в округе, поддержка культуры и образования, а главное – медицины. Сейчас, в конце года, компания подводит итоги сделанного на благо портового города.



Настоящим новогодним подарком стала новая квартира для Марины Чуб. Новоселье жительница барака на Астафьева, 5 справила благодаря собственной социальной программе АО «Терминал Астафьева» по переселению жителей микрорайона Мыс Астафьева. Это самый масштабный проект, реализуемый на собственные средства, среди портов всего края. Вместе с двумя маленькими детьми, 10-летним Стефаном и 12-летней Миланой, Марина Чуб теперь будет жить в благоустроенной двухкомнатной квартире. Всего за годы реализации программы переселения «Терминал Астафьева» полностью расселил аварийный дом Астафьева 3 и семьи из соседнего дома, выделив на это более 85 миллионов рублей.



Комфортная «погода» в доме

Продолжилась в уходящем году и масштабная программа «Терминала Астафьева» по замене оконных конструкций и установке новых балконов. Среди тех, кто получил светлые и теплые окна, – жительница дома Астафьева, 3а Ольга Прима.

– Каждую зиму было холодно, старые окна продувало. Сейчас очень довольна – будет тепло и чисто. Установили быстро: из «Терминала Астафьева» позвонили: «Вот когда Вы свободны?». Всё пришли, сделали. Теперь у меня новые окна, – рассказала Ольга Прима.



О новых окнах мечтала и Наталья Мельникова. Поэтому, как только она узнала о социальной программе «Терминала Астафьева» по остеклению оконных конструкций и балконов, сразу написала заявление.

«Прежде в нашей квартире на улице Астафьева стояли деревянные полусгнившие оконные рамы, наверное, ещё со времени постройки пятиэтажки. Естественно, они пропускали холод и шум, как ни старалась утеплять. И вот сейчас мы получили в подарок шикарную лоджию и новенькие пластиковые окна. О таком можно разве только мечтать. Наша семья искренне благодарна порту за их помощь», – сказала Наталья Мельникова.



Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллиона рублей. В 2020 году установили 56 окон и 19 балконных конструкций на сумму еще 5 миллионов рублей.



«Пока мы работаем в Находке, наши социальные программы будут работать! Администрация предприятия часто встречается с жителями микрорайона, выслушиваем их нужды, отвечаем на интересующие вопросы и хорошо знаем проблемы. Люди из окон своих домов видят, как на терминале растут защитные ограждения и строится крытый навес. Таким образом, нами будет реализован первый из трёх этапов закрытой перевалки», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.



Новая жизнь «Океана»

В конце года, когда стало известно, что одна из визитных карточек Находки, футбольный клуб «Океан», может исчезнуть, «Терминал Астафьева» сохранил легендарную команду, став её новым партнером.



«Мы знаем, что футбольный «Океан» для Находки не просто команда, это гордость ее жителей. Весь город искренне любит клуб и всегда заполнял трибуны на его матчах. Именно поэтому «Океан» всегда считался одним из фаворитов соревнований, в которых принимал участие. Сегодня мы посчитали важным сохранить команду для Находки и для будущих футболистов, чтобы дети продолжали увлечение любимой игрой, продолжали активные занятия спортом, и в конечном итоге имели шанс проявить свой талант и мастерство на новом уровне и вырасти в больших мастеров спорта», – заявил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.



В рамках партнерства определены три вектора: развитие инфраструктуры для тренировок, помощь детской спортивной школе и постепенный вывод команды на профессиональный уровень. Футболисты уже приступили к играм, а предприятие работает над реконструкцией части стадиона, на котором «Океан» будет добиваться новых громких побед в своей истории.



Культура под новой крышей

Важной вехой стало Соглашение о развитии социально-экономической сферы Находки, которое генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов подписал с главой города Тимуром Магинским. Как отметил глава Находки, АО «Терминал Астафьева», будучи крупным налогоплательщиком, не только пополняет казну города, своевременно и в полном объеме выплачивая налоговые отчисления, но и на протяжении нескольких лет участвует в финансировании социальных проектов, реализуемых в городском округе.



– «Терминал Астафьева» – пример социально ответственного предприятия. Порт много вкладывает в развитие микрорайона мыс Астафьева. Подписание соглашения между администрацией и компанией подтверждает, что эти работы будут продолжаться. Откроются новые возможности для развития социальной сферы города, будут вкладывать средства в будущее города, детей, в реализацию различных социальных проектов», – сказал Тимур Магинский.

В свою очередь, генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов отметил, что для компании очень важна среда, в которой проживают жители города, в том числе сотрудники порта.



– Полдня люди проводят на работе, вторую половину дня должны достойно проводить, находясь дома, на улицах города, посещая магазины, общественные пространства и т.д. Поэтому мы создаем эту достойную среду как для нашего коллектива, так и для жителей города. Это очень важно, – подчеркнул Руслан Кондратов.

И первым мероприятием, в рамках подписанного Соглашения, стал ремонт компанией крыши библиотеки «Зеленый мир» в Северном микрорайоне. Этот район, по рассказам местных жителей, считается промышленным, а потому библиотека – единственный очаг культуры поблизости. По адресу Фрунзе, 2 библиотека расположена с 1978 года, и среди постоянных посетителей есть самые настоящие старожилы.

– На нашей улице праздник. Я до бесконечности рада, что здание теперь такое красивое, просторное и уютное. Крыша была дырявая, сколько из-за неё было переживаний. От всех читателей хочу сказать огромное спасибо библиотекарям, строителям, волонтерам и вообще всем людям, которые внесли свой вклад в ремонт библиотеки. Ей уже 41 год, но как сказала героиня одного известного фильма: «В сорок лет жизнь только начинается», – благодарит постоянный читатель библиотеки с 1978 года Галина Квашнина.



– На сегодняшний день зарегистрированных читателей более трех тысяч, из них 1700 детей. Мы продолжим работать над благоустройством библиотеки: сегодня есть возможность получать гранты, создавать партнерские связи. У нас уже есть хороший надежный партнер в лице «Терминала Астафьева», которому мы очень благодарны» – рассказала заместитель начальника Управления культуры администрации НГО Наталья Скуратовская.

На открытие библиотеки гости из «Терминала Астафьева» приехали не с пустыми руками. Совместно с организаторами фестиваля «Литература Тихоокеанской России» «Терминал Астафьева» передал 64 книги дальневосточных авторов.



Защита от пандемии

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы и в социальные программы «Терминала Астафьева». Но, как только новая угроза здоровью пришла в Находку, предприятие активно включилось в борьбу за здоровье жителей. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции поливальные машины «Терминала Астафьева» обрабатывали дорожное полотно в разных районах города препаратами, рекомендованными Роспотребнадзором. С помощью уникальной машины с парогенератом специалисты «Терминала Астафьева» провели помывку и санитарную обработку здания подшефной школы №1 «Полюс». К ежегодной процедуре помывки окон и стен добавилась обработка паром входной группы: крыльца, лестницы, перил. Совместно с общественным движением «Делаю город лучше» предприятие передало 900 литров дезинфицирующего средства для автотранспортных предприятий Находки – их применяли для дезинфекции городских автобусов. Кроме того, «Анолит АНК» привезли в дом престарелых, коррекционную школу-интернат и в центр реабилитации несовершеннолетних. Специалисты управляющей компании проводили дезинфицирующую обработку подъездов в микрорайоне Мыс Астафьева. Находкинской городской больнице была передана партия тестов на экспресс-диагностику коронавирусной инфекции. Такие тесты позволяют в течение 10 минут сделать предварительные выводы о вероятности заражения пациента опасным вирусом. Если вероятность выявляется, пациенту назначают дополнительное исследование методом ПЦР, проводят другие исследования.



– Экспресс-диагностика очень актуальна. Тест активно используется в нашем приемном покое при поступлении пациентов без подозрения на коронавирусную инфекцию. Им могут пользоваться наши медицинские сотрудники, посещающие больных на дому, – рассказала главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк.

Необычными в этом году получились и подарки «Терминала Астафьева» подшефным учебным учреждениям на 1 сентября. Чтобы обучение не прерывалось и шло в обычном, живом формате, необходимо строго выполнять требования Роспотребнадзора. Для этого в школах проводится контроль температуры на входе, постоянная дезинфекция рук. Оборудование для этого – бесконтактные термометры и дозаторы для жидких антисептиков – школам «Полюс» и «Эдельвейс» вручили сотрудники «Терминала Астафьева».



– У нас занимаются почти полторы тысячи учеников, это дети и из нашего микрорайона КПД, и из соседних с Находкой сёл: Голубовка, Екатериновка. У нас здесь есть кадетские классы, где учат детей спасатели МЧС. И чтобы дети были здоровы, чтобы учебный процесс проходил в очном режиме, чтобы дети не перешли на дистанционный режим обучения, важно соблюдать все санитарные требования. Поэтому нам были просто необходимы термометры и дозаторы для антисептиков. В наше время это значимая помощь для школы, – отметила заместитель директора МБОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» по учебно-воспитательной работе Татьяна Храмова.



В наступающем новом году «Терминал Астафьева» продолжит реализацию программы развития социальной сферы. Первые пункты уже определены: капитальный ремонт компьютерного класса в школе «Полюс» и масштабная закупка новой теплой спецодежды для работы в зимний период сотрудникам скорой помощи и горбольницы Находки.