Второй год подряд библиотеки Находки присоединяются к Всероссийской акции «День короткометражного кино-2020». Все желающие смогут совершенно бесплатно посмотреть новые фильмы и мультики молодых российских режиссеров.





«Анимационное кино» – мультфильмы для детей 6+

«Игровое кино» – художественные фильмы 12+

«Документальное кино» 16+

«VOSTOK»– игровые короткометражные фильмы 18+

Выбрать интересные для себя фильмы в ближайших библиотеках можно на сайте

Напомним, что в России акция «День короткометражного кино-2020» пройдёт уже в седьмой раз. В рамках акции во всех регионах страны с 17 по 31 декабря состоятся некоммерческие показы короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов 2019-2020 годов от авторов фильмов не старше 35 лет. Запланированы также некоммерческие показы международных программ короткометражного кино, образовательная и деловая программы, опрос ведущих киноэкспертов, посвященный дебютному кино.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей.

Как сообщила куратор проекта, библиотекарь по массовой работе Центральной библиотечной системы Ольга Дрягалова, с 17 по 30 декабря в библиотеках Находки, Врангеля и Ливадии покажут 78 фильмов в четырех программах:«Анимационное кино» – мультфильмы для детей 6+«Игровое кино» – художественные фильмы 12+«Документальное кино» 16+«VOSTOK»– игровые короткометражные фильмы 18+Выбрать интересные для себя фильмы в ближайших библиотеках можно на сайте www.nakhodka-lib.ru Напомним, что в России акция «День короткометражного кино-2020» пройдёт уже в седьмой раз. В рамках акции во всех регионах страны с 17 по 31 декабря состоятся некоммерческие показы короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов 2019-2020 годов от авторов фильмов не старше 35 лет. Запланированы также некоммерческие показы международных программ короткометражного кино, образовательная и деловая программы, опрос ведущих киноэкспертов, посвященный дебютному кино.Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей. Светлана Алексеева,

Центральная библиотечная система г. Находки