|День кино
|РИО Панорама
|25.12.2020
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Второй год подряд библиотеки Находки присоединяются к Всероссийской акции «День короткометражного кино-2020». Все желающие смогут совершенно бесплатно посмотреть новые фильмы и мультики молодых российских режиссеров.
Как сообщила куратор проекта, библиотекарь по массовой работе Центральной библиотечной системы Ольга Дрягалова, с 17 по 30 декабря в библиотеках Находки, Врангеля и Ливадии покажут 78 фильмов в четырех программах:
«Анимационное кино» – мультфильмы для детей 6+
«Игровое кино» – художественные фильмы 12+
«Документальное кино» 16+
«VOSTOK»– игровые короткометражные фильмы 18+
Выбрать интересные для себя фильмы в ближайших библиотеках можно на сайте www.nakhodka-lib.ru
Напомним, что в России акция «День короткометражного кино-2020» пройдёт уже в седьмой раз. В рамках акции во всех регионах страны с 17 по 31 декабря состоятся некоммерческие показы короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов 2019-2020 годов от авторов фильмов не старше 35 лет. Запланированы также некоммерческие показы международных программ короткометражного кино, образовательная и деловая программы, опрос ведущих киноэкспертов, посвященный дебютному кино.
Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей.
Светлана Алексеева,
Центральная библиотечная система г. Находки
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