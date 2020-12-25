Рано утром 15 декабря в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение 32-летней местной жительницы об угоне автомашины марки Nissan Tiida.



Со слов гражданки, транспортное средство было припарковано около дома по улице Верхне-Морской. Причиненный ущерб заявительница оценила в 315 тысяч рублей. Автовладелица также сообщила, что обнаружила пропажу ключей от автомобиля.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и обнаружили угнанную машину. 18-летний местный житель задержан.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что под утро, возвращаясь домой, увидел на дороге лежащие ключи с брелоком сигнализации. Нажав на брелок, он нашел машину, после чего совершил угон.

Дознавателем ОМВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Полиция напоминает приморцам о необходимости соблюдения мер сохранности личного имущества.

Пресс-служба ОМВД России по г. Находке