№52 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- До Нового года осталось совсем немного времени, и хочется без спешки и суеты приготовиться к этому самому доброму и волшебному празднику. Свежий выпуск «РИО Панорамы» поможет вам в этом: предлагаем вам очень простые рецепты новогодних угощений, а также советы по украшению дома, сервировке стола и выбору подарков родным и близким.

- Все мы, а особенно дети, любим в новогоднюю ночь полюбоваться фейерверками. Как правильно выбрать новогодние салюты: рекомендации о мерах предосторожности при использовании пиротехники – на страницах «РИО Панорамы».

- О новых правилах противопожарного режима «РИО Панорама» расскажет в материале под заголовком «Шлагбаумы вне закона».

- Порядок назначения выплат опекунам, в том числе и назначенным временно - подробности на странице «Закон и порядок».

- Будет ли 31 декабря выходным днём; что делать тем, кто еще не получил карту «МИР»; как и когда изменятся тарифы ЖКХ - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- До Нового года осталось совсем немного времени, и хочется без спешки и суеты приготовиться к этому самому доброму и волшебному празднику. Свежий выпуск «РИО Панорамы» поможет вам в этом: предлагаем вам очень простые рецепты новогодних угощений, а также советы по украшению дома, сервировке стола и выбору подарков родным и близким.- Все мы, а особенно дети, любим в новогоднюю ночь полюбоваться фейерверками. Как правильно выбрать новогодние салюты: рекомендации о мерах предосторожности при использовании пиротехники – на страницах «РИО Панорамы».- О новых правилах противопожарного режима «РИО Панорама» расскажет в материале под заголовком «Шлагбаумы вне закона».- Порядок назначения выплат опекунам, в том числе и назначенным временно - подробности на странице «Закон и порядок».- Будет ли 31 декабря выходным днём; что делать тем, кто еще не получил карту «МИР»; как и когда изменятся тарифы ЖКХ - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script