|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|22.12.2020
|
№52 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- До Нового года осталось совсем немного времени, и хочется без спешки и суеты приготовиться к этому самому доброму и волшебному празднику. Свежий выпуск «РИО Панорамы» поможет вам в этом: предлагаем вам очень простые рецепты новогодних угощений, а также советы по украшению дома, сервировке стола и выбору подарков родным и близким.
- Все мы, а особенно дети, любим в новогоднюю ночь полюбоваться фейерверками. Как правильно выбрать новогодние салюты: рекомендации о мерах предосторожности при использовании пиротехники – на страницах «РИО Панорамы».
- О новых правилах противопожарного режима «РИО Панорама» расскажет в материале под заголовком «Шлагбаумы вне закона».
- Порядок назначения выплат опекунам, в том числе и назначенным временно - подробности на странице «Закон и порядок».
- Будет ли 31 декабря выходным днём; что делать тем, кто еще не получил карту «МИР»; как и когда изменятся тарифы ЖКХ - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
|След. >
|«
|22 Дек 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31