|Ёлка возвращается
|РИО Панорама
|18.12.2020
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У входа на аллею улицы Ленинской установят одну из новогодних городских ёлок. В связи с этим с 15 декабря движение транспорта по Якорной площади было перекрыто.
Символ зимнего праздника подарит праздничное настроение всем, кто проезжает по Находкинскому прос-пекту. Движение транспорта здесь будет перекрыто с 15 декабря по 15 января.
Напомним, в этом году зелёные красавицы появятся на четырёх открытых площадках. Искусственны ёлки также установят в Южном микрорайоне рядом с домом по ул. Спортивной, 25; на Озёрном бульваре и в Городском парке.
Вдоль гостевого маршрута в центре города рабочие закрепляют световые гирлянды с мерцающими огнями. В скверах, в местах, доступных для пешеходных прогулок, установят фотозоны со светодиодными объёмными инсталляциями, которые будут особенно эффектно смотреться в вечернее время. Площадь муниципального Центра культуры, как и другие знаковые места в городе, украсят тематические инсталляции.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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