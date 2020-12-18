У входа на аллею улицы Ленинской установят одну из новогодних городских ёлок. В связи с этим с 15 декабря движение транспорта по Якорной площади было перекрыто.





Символ зимнего праздника подарит праздничное настроение всем, кто проезжает по Находкинскому прос-пекту. Движение транспорта здесь будет перекрыто с 15 декабря по 15 января.

Напомним, в этом году зелёные красавицы появятся на четырёх открытых площадках. Искусственны ёлки также установят в Южном микрорайоне рядом с домом по ул. Спортивной, 25; на Озёрном бульваре и в Городском парке.

Вдоль гостевого маршрута в центре города рабочие закрепляют световые гирлянды с мерцающими огнями. В скверах, в местах, доступных для пешеходных прогулок, установят фотозоны со светодиодными объёмными инсталляциями, которые будут особенно эффектно смотреться в вечернее время. Площадь муниципального Центра культуры, как и другие знаковые места в городе, украсят тематические инсталляции.



Пресс-служба администрации Находкинского городского округа