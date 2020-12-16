С 1 января 2021 года будет снят мораторий на начисление штрафных санкций за неоплату или неполную оплату коммунальных услуг, который действует с 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. С этой даты энергетики вправе вновь ограничивать (приостанавливать) потребление электрической энергии должников, накопивших задолженность в размере более двух нормативов потребления. Кроме того, будет возобновлено начисление предусмотренной жилищным законодательством неустойки (пени).





Напоминаем, что с 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года для всех жителей страны, независимо от их доходов, Правительство РФ Постановлением РФ от 2 апреля 2020 г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ввело ограничения на применение санкций к должникам.

Временная мера была призвана снизить финансовую нагрузку в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом за ресурсоснабжающими организациями сохраняется право на взыскание задолженности по коммунальным услугам в судебном порядке.

Важно отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №424 на период до 1 января 2021 года за неуплату жилищно-коммунальных услуг приостанавливается только право требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Освобождение потребителей от своевременной и полной оплаты услуг ЖКХ на период пандемии законодательством не предусматривается. Однако некоторые недобросовестные потребители коммунальных услуг, пользуясь введенным мораторием, не оплачивают потребленные коммунальные ресурсы, тем самым увеличивая суммы своих долгов.

ПАО «ДЭК» призывает жителей Находкинского городского округа не доводить ситуацию с задолженностью за электрическую и тепловую энергию до критической и принять все возможные меры к ее погашению. В энергокомпании всегда готовы принять во внимание сложившуюся тяжелую финансовую ситуацию потребителя и заключить соглашение о реструктуризации долга. Для этого достаточно обратиться в любой офис компании с заявлением.

Пресс-служба ПАО «Дальневосточная энергетическая компания

