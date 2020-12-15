№51 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Как получить земельные участки в собственность многодетным семьям, проживающим на территории края? – подробности на странице «Закон и порядок».

- В Приморье стартовал лыжный сезон. Где ждут любителей зимних видов спорта: об этом - в свежем номере «РИО Панорамы».

- С 1 января на территории частных домов запретят сжинать мусор и разводить костры – о новых правилах противопожарного режима «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- На странице «Автообозрение» - разнообразная полезная информация для автолюбителей: эксперты расскажут, как сэкономить на бензине зимой, на что обратить внимание перед выездом на дорогу, а Роспотребнадзор даст рекомендации по выбору качественной «незамерзайки».

- Как город готовится к встрече Нового года; легендарный футбольный клуб «Океан» открывает новый зимний сезон; должников за неоплату коммунальных услуг ждут штрафы в новом году - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Как получить земельные участки в собственность многодетным семьям, проживающим на территории края? – подробности на странице «Закон и порядок».- В Приморье стартовал лыжный сезон. Где ждут любителей зимних видов спорта: об этом - в свежем номере «РИО Панорамы».- С 1 января на территории частных домов запретят сжинать мусор и разводить костры – о новых правилах противопожарного режима «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- На странице «Автообозрение» - разнообразная полезная информация для автолюбителей: эксперты расскажут, как сэкономить на бензине зимой, на что обратить внимание перед выездом на дорогу, а Роспотребнадзор даст рекомендации по выбору качественной «незамерзайки».- Как город готовится к встрече Нового года; легендарный футбольный клуб «Океан» открывает новый зимний сезон; должников за неоплату коммунальных услуг ждут штрафы в новом году - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script