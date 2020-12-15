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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
15.12.2020
№51 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Как получить земельные участки в собственность многодетным семьям, проживающим на территории края? – подробности на странице «Закон и порядок».
- В Приморье стартовал лыжный сезон. Где ждут любителей зимних видов спорта: об этом - в свежем номере «РИО Панорамы».
- С 1 января на территории частных домов запретят сжинать мусор и разводить костры – о новых правилах противопожарного режима «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- На странице «Автообозрение» - разнообразная полезная информация для автолюбителей: эксперты расскажут, как сэкономить на бензине зимой, на что обратить внимание перед выездом на дорогу, а Роспотребнадзор даст рекомендации по выбору качественной «незамерзайки».
- Как город готовится к встрече Нового года; легендарный футбольный клуб «Океан» открывает новый зимний сезон; должников за неоплату коммунальных услуг ждут штрафы в новом году - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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