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Информационный еженедельник города Находка
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Новости ФК «Океан» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
15.12.2020
Футбольный клуб «Океан» провел первую игру в рамках подготовки к зимнему сезону. Соперником в товарищеской встрече стала команда «Форвард».


 
Как рассказал главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий, эта игра была необходима, чтобы подвести итоги трехнедельной подготовки футболистов к предстоящему турниру по мини-футболу.
«Состав состоит полностью из находкинских футболистов. При этом три четверти – игроки из прошлого сезона, когда «Океан» стал чемпионом Приморского края. Сегодня проверили свои силы в игре с одним из фаворитов предстоящего турнира, посмотрели, над чем еще продолжать работать на тренировках», – отметил Александр Тихоновецкий.
 

 
Матч «Океан» – «Форвард» прошел в обоюдоострой борьбе и завершился со счетом 3:4.
Уже в ближайшие выходные находкинский «Океан» возьмет старт в «Суперлиге» по мини-футболу с участием команд из Владивостока. В турнире примут участие 10 команд, команды дважды сыграют друг с другом. Первый соперник «Океана» – команда «ГринАвто».
 

 
Напомним, в этом году у находкинской футбольной команды появился новый титульный спонсор. Им стал АО «Терминал Астафьева», который не только взял на себя обязательства по поддержке футболистов, но запланировал ремонт домашнего стадиона спортивной команды.
 

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