На улицах Находки появились новые остановочные комплексы.



Средства на ремонт существующих павильонов, закупку и монтаж новых, а также на благоустройство прилегающей территории выделены из местного бюджета. Всего - более 4 миллионов 150 тысяч рублей. Более 10 объектов уже полностью готовы.

На месте старых остановок, которые находились в удручающем состоянии, рабочие заменили разбитые детали, стенки из поликарбоната, покрасили скамейки, обновили козырьки и отремонтировали площадки.

Отремонтированные остановочные комплексы появились, на остановках у школы №8, «Детские товары», «Гостиница», «Северный проспект», « Строительная», «Водоканал», «ЖБК», «Рыбный порт», «Универсам Рыбацкий», «2-й Южный микрорайон». Также установлены новые остановочные павильоны «Бриз», «Ручейная» в сторону центра, «Астафьева», «Центральная площадь».

Как сообщили в Управлении благоустройства администрации городского округа, работа в этом направлении продолжается. До конца года планируется установить навесы на остановках «Пирогова», «Арсеньева», «Юннатская». Ремонт комплексов выполнят на «Строительной», «Ручейной», «Церкви», «Комсомольской».

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа