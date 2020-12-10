 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Не страшен ни дождь, ни снег Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
10.12.2020
На улицах Находки появились новые остановочные комплексы.

Средства на ремонт существующих павильонов, закупку и монтаж новых, а также на благоустройство прилегающей территории выделены из местного бюджета. Всего - более 4 миллионов 150 тысяч рублей. Более 10 объектов уже полностью готовы.
На месте старых остановок, которые находились в удручающем состоянии, рабочие заменили разбитые детали, стенки из поликарбоната, покрасили скамейки, обновили козырьки и отремонтировали площадки.
Отремонтированные остановочные комплексы появились, на остановках у школы №8, «Детские товары», «Гостиница», «Северный проспект», « Строительная», «Водоканал», «ЖБК», «Рыбный порт», «Универсам Рыбацкий», «2-й Южный микрорайон». Также установлены новые остановочные павильоны «Бриз», «Ручейная» в сторону центра, «Астафьева», «Центральная площадь».
Как сообщили в Управлении благоустройства администрации городского округа, работа в этом направлении продолжается. До конца года планируется установить навесы на остановках «Пирогова», «Арсеньева», «Юннатская». Ремонт комплексов выполнят на «Строительной», «Ручейной», «Церкви», «Комсомольской».
 
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 10 Дек 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика