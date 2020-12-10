Губернаторские подарки в Находке дети получат до конца декабря.



Около 16 тысяч традиционных новогодних наборов сладостей будут доставлены в Находку с 15 по 20 декабря. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, подарки от губернатора формируют на фабрике «Приморский кондитер». Праздничные наборы предназначены для детей следующих категорий: детям дошкольного возраста от 3 до 7 лет включительно; учащимся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений; воспитанникам краевых государственных учреждений для детей-сирот; детям, оставшимся без попечения родителей; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям в возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

Получить новогодние подарки можно будет по месту пребывания ребёнка – в школах и детских садах. Для ребят, не посещающих дошкольные учреждения, сладости будут выдаваться в Доме детского творчества: ул. Верхне-Морская, 104А с 10.00 до 17.00. При этом необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка и паспорт одного из родителей (законных представителей) с находкинской пропиской.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа