 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Новогодние подарки вовремя Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
10.12.2020
Губернаторские подарки в Находке дети получат до конца декабря.

Около 16 тысяч традиционных новогодних наборов сладостей будут доставлены в Находку с 15 по 20 декабря. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, подарки от губернатора формируют на фабрике «Приморский кондитер». Праздничные наборы предназначены для детей следующих категорий: детям дошкольного возраста от 3 до 7 лет включительно; учащимся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений; воспитанникам краевых государственных учреждений для детей-сирот; детям, оставшимся без попечения родителей; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям в возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.
Получить новогодние подарки можно будет по месту пребывания ребёнка – в школах и детских садах. Для ребят, не посещающих дошкольные учреждения, сладости будут выдаваться в Доме детского творчества: ул. Верхне-Морская, 104А с 10.00 до 17.00. При этом необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка и паспорт одного из родителей (законных представителей) с находкинской пропиской.
 
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

< Пред.   След. >
Назад

Календарь

 
« 10 Дек 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика