№50 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Приморцев приглашают пройти тест на знание главного правового документа страны – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Приморье на этой неделе: о старте массовой вакцинации «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- "ЭРА ГЛОНАСС" приходит в Приморье: ещё на год продлён мораторий на обязательную установку модулей «Эра-Глонасс» на импортные авто, ввозимые в Приморье.

- О новом способе мошенничества с оплатой квитанций ЖКХ – подробности на странице «Закон и порядок».

- С 7 декабря расплатиться за проезд можно будет любой банковской картой, в том числе и социальной картой «Приморец»; новые остановочные комплексы появились на улицах города; как украсить свой дворик к Новому году и где будут установлены в этом году главные символы новогоднего праздника - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Приморцев приглашают пройти тест на знание главного правового документа страны – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Приморье на этой неделе: о старте массовой вакцинации «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- "ЭРА ГЛОНАСС" приходит в Приморье: ещё на год продлён мораторий на обязательную установку модулей «Эра-Глонасс» на импортные авто, ввозимые в Приморье.- О новом способе мошенничества с оплатой квитанций ЖКХ – подробности на странице «Закон и порядок».- С 7 декабря расплатиться за проезд можно будет любой банковской картой, в том числе и социальной картой «Приморец»; новые остановочные комплексы появились на улицах города; как украсить свой дворик к Новому году и где будут установлены в этом году главные символы новогоднего праздника - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script