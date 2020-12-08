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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
08.12.2020
№50 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Приморцев приглашают пройти тест на знание главного правового документа страны – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Приморье на этой неделе: о старте массовой вакцинации «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- "ЭРА ГЛОНАСС" приходит в Приморье: ещё на год продлён мораторий на обязательную установку модулей «Эра-Глонасс» на импортные авто, ввозимые в Приморье.
- О новом способе мошенничества с оплатой квитанций ЖКХ – подробности на странице «Закон и порядок».
- С 7 декабря расплатиться за проезд можно будет любой банковской картой, в том числе и социальной картой «Приморец»; новые остановочные комплексы появились на улицах города; как украсить свой дворик к Новому году и где будут установлены в этом году главные символы новогоднего праздника - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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