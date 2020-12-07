Специалисты подрядной организации приступили к сборке первых частей уникального для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта АО «Терминал Астафьева».





По словам главного инженера компании «Альпар Плюс» Дмитрия МАЛАХОВА, на сборочную площадку привозят отсортированные детали под укрупненную сборку конкретной конструкции. Всего из Испании доставили более чем несколько сотен тысяч деталей.

«Только на одном из четырех самых крупных фрагментов навеса – 4 тысячи метизных деталей (болты, гайки, шайбы), около 55 наименований, целый ворох. Их надо между собой соединить, обтянуть, каждый болт под свое усилие. Также здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие, так что конструкция будет легкая и жесткая», – рассказал Дмитрий Малахов.



Отметим, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». И, как признаются приморские строители, объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке.

«Конструкция на самом деле уникальная – в Приморском крае я таких не видел. Думаю, и в России мы такую не встретим. Это пирамидальная конструкция, в виде «клюшки» весом 15 тонн. Мы её будем монтировать на отметке с 12 до 40 метров, предстоит довольно серьёзная работа. Затем – монтаж ферм, перекрытий, фасадных панелей. Получится объемный шатер из алюминия», – добавил главный инженер «Альпар Плюс».



Собранные сталеалюминиевые опоры навеса будут стоять на капителях – уширениях бетонных опор. Строго по графику производства работ на производственной площадке «Терминала Астафьева» готовы четыре уникальные конструкции.

«Забетонировали четвертую капитель, сейчас ведем демонтаж опалубки. Переходим на сборку несущих лесов на следующую капитель и армируем соседнюю опору. Одна капитель занимает от начала монтажа опалубки и до ее разбора – 17 дней. Связано с тем, что здесь используем крупнощитовую немецкую опалубку Peri, спроектированную специально для этого объекта, имеющую необычный угол наклона. В общий график укладываемся», – рассказал прораб «АТР-Строй» Алексей АНИШЕВ.



Отметим, что проектировщики навеса учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузки. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.



«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.

