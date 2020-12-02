Тест по истории Великой Отечественной войны пройдёт дистанционно.



Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в этом году состоится 3 декабря – в День Неизвестного солдата в России. Тестирование является частью проекта «Большая история» Молодёжного парламента при Государственной Думе. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне каждый может на сайте https://big-history.ru. С учётом эпидемиологической обстановки площадки откроются в режиме онлайн, тестирование будет доступно 3 декабря с 7.00 до 24.00 по местному времени.

Участникам предложат ответить на 30 вопросов, охватывающих наиболее значимые события военных действий, жизни в тылу и в оккупации, освобождения Европы и т.д. Итоговая информации о проведении международной акции будет размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа