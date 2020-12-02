Военный комиссариат Находки возобновил сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны для сайта «Дорога Памяти» Министерства обороны Российской Федерации.



Всероссийский проект «Дорога Памяти» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и призван объединить соотечественников идеей об увековечении памяти погибших защитников Отечества, сохранении исторического прошлого, развитии патриотизма, воинской славы России.

У каждого жителя Находки есть возможность увековечить память о своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Для того, чтобы информация о погибшем в годы Великой Отечественной войны родственнике появилась в единой базе, нужно представить сведения об участнике войны и фотографии в военный комиссариат города Находки по адресу: г. Находка, ул. Павлова, 12, кабинет №10, тел. 8 (4236) 65-68-01.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа