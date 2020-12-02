В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление 63-летней местной жительницы об ограблении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.





Полицейские установили, что заявительница работает продавцом в магазине, расположенном на улице Малиновского. Инцидент произошел вечером, когда она находилась на рабочем месте.

Потерпевшая пояснила, что оставила свой телефон на холодильной витрине и пошла обслуживать покупателя, который попросил продавца показать сигареты, находящиеся на полке у неё за спиной. Когда женщина повернулась в сторону витрины, злоумышленник воспользовался моментом и украл средство связи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий изучены записи с камер видеонаблюдения. В объектив попал приморец, совершивший хищение. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 31-летний гражданин.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Свою вину он отрицать не стал и пояснил, что совершил преступление с целью материальной выгоды. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Отметим, что за день до произошедшего житель Приморья ограбил 78-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина упала возле дома и уронила сумку с мобильным телефоном, который, под предлогом оказать помощь, мужчина поднял с земли, после чего скрылся во дворах домов. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Дознавателем ОМВД России по городу Находке возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Не разошлись



В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке вечером 24 ноября поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на площади Совершеннолетия с маршрутным автобусом. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.



Установлено, что 33-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Пограничной в направлении Тихоокеанской, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, работающим по маршруту № 4. ДТП произошло в темное время суток, на сухом дорожном покрытии с четко видимой дорожной разметкой.

В результате автоаварии пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, сидевшая справа. У женщины диагностирована ушибленная рана лобной области головы, назначено амбулаторное лечение. Остальные пассажиры не пострадали.

Все транспортные средства получили механические повреждения.

Состояния опьянения у водителей не установлено. На момент ДТП стаж управления автотранспортом составил 13 лет. В 2020 году гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В отношении водителя, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).



Пресс-служба ОМВД России по городу Находке