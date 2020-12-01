 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
01.12.2020
№49 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Декабрь вступает в силу – материал под таким заголовком подробно расскажет о нововведениях последнего месяца уходящего года.
- К сведению пассажиров: с 13 декабря 2020 г. изменяется периодичность курсирования пригородных поездов по территории Приморского края – новое расписание на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Также на этой неделе «РИО Панорама» подробно расскажет о том, кто имеет право в Приморье на получение жилья от государства.
- Административную ответственность ввели за продажу рыбы и морепродуктов вне торговых объектов – подробности в материале под заголовком «Улов – через магазин».
- Полуфабрикаты каких производителей не стоит покупать на этой неделе в магазинах Находки – об этом проинформирует Россельхознадзор.
- Будут ли россияне работать 31 декабря; сколько будет стоить шампанское для новогоднего стола; будет ли продлён масочный режим и что такое налог на роскошь - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на декабрь.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 01 Дек 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика