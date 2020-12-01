|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|01.12.2020
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№49 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 декабря во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Декабрь вступает в силу – материал под таким заголовком подробно расскажет о нововведениях последнего месяца уходящего года.
- К сведению пассажиров: с 13 декабря 2020 г. изменяется периодичность курсирования пригородных поездов по территории Приморского края – новое расписание на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Также на этой неделе «РИО Панорама» подробно расскажет о том, кто имеет право в Приморье на получение жилья от государства.
- Административную ответственность ввели за продажу рыбы и морепродуктов вне торговых объектов – подробности в материале под заголовком «Улов – через магазин».
- Полуфабрикаты каких производителей не стоит покупать на этой неделе в магазинах Находки – об этом проинформирует Россельхознадзор.
- Будут ли россияне работать 31 декабря; сколько будет стоить шампанское для новогоднего стола; будет ли продлён масочный режим и что такое налог на роскошь - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на декабрь.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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