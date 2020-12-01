№49 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 декабря во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Декабрь вступает в силу – материал под таким заголовком подробно расскажет о нововведениях последнего месяца уходящего года.

- К сведению пассажиров: с 13 декабря 2020 г. изменяется периодичность курсирования пригородных поездов по территории Приморского края – новое расписание на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Также на этой неделе «РИО Панорама» подробно расскажет о том, кто имеет право в Приморье на получение жилья от государства.

- Административную ответственность ввели за продажу рыбы и морепродуктов вне торговых объектов – подробности в материале под заголовком «Улов – через магазин».

- Полуфабрикаты каких производителей не стоит покупать на этой неделе в магазинах Находки – об этом проинформирует Россельхознадзор.

- Будут ли россияне работать 31 декабря; сколько будет стоить шампанское для новогоднего стола; будет ли продлён масочный режим и что такое налог на роскошь - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на декабрь.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - Декабрь вступает в силу – материал под таким заголовком подробно расскажет о нововведениях последнего месяца уходящего года.- К сведению пассажиров: с 13 декабря 2020 г. изменяется периодичность курсирования пригородных поездов по территории Приморского края – новое расписание на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Также на этой неделе «РИО Панорама» подробно расскажет о том, кто имеет право в Приморье на получение жилья от государства.- Административную ответственность ввели за продажу рыбы и морепродуктов вне торговых объектов – подробности в материале под заголовком «Улов – через магазин».- Полуфабрикаты каких производителей не стоит покупать на этой неделе в магазинах Находки – об этом проинформирует Россельхознадзор.- Будут ли россияне работать 31 декабря; сколько будет стоить шампанское для новогоднего стола; будет ли продлён масочный режим и что такое налог на роскошь - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на декабрь.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script