|Родителям возместят часть расходов на отдых детей
|РИО Панорама
|25.11.2020
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Как сообщили в Управлении образования администрации Находкинского городского округа, продлены сроки подачи документов на получение компенсации части расходов на оплату стоимости путёвки, приобретённой в организациях отдыха и оздоровления детей.
Это связано с изменениями от 6 ноября, внесёнными в Постановление администрации Приморского края № 40-па «О размере и порядке компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путёвки, приобретённой в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Приморском крае».
Самое главное новшество – изменён период подачи документов на компенсацию путёвок, приобретённых в текущем году. Теперь их можно подать до 15 декабря 2020 года (ранее срок ограничивался
30 календарными днями после окончания смены). Если отдых в оздоровительном лагере запланирован с 1 по 31 декабря либо во время зимних каникул в декабре – январе, документы на получение компенсации необходимо предоставить в течение первого квартала – до 31 марта 2021 года.
Перечень необходимых документов размещён на сайте Управления образования администрации Находкинского городского округа в разделе «Родителю. Информация». Родители или законные представители могут обратиться в Управление образования по адресу: ул. Школьная, 7, кабинет № 204 по вторникам и четвергам с 08.30 до 17.30 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 часов. Подать документы можно также через МФЦ.
Сумма компенсации за стоимость путёвки, приобретенной в организации, не предоставляющей льготы по оплате услуг, составляет 8 тысяч рублей. Для семей, состоящих на учёте в Центре социальной поддержки населения Приморского края, – 50 % от стоимости путёвки, но не более 16,4 тысячи рублей.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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|25 Ноя 2020
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