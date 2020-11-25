В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, в период распространения коронавирусной инфекции, Указами Президента РФ от 07.04.2020 № 249 и от 23.06.2020 № 412 постановлено произвести единовременные выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет гражданам, проживающим на территории Российской Федерации.



В ходе осуществления проверки прокуратурой города установлено, что жительница г. Находки, заведомо зная о том, что решением суда лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей, направила заявление в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю о предоставлении вышеуказанных выплат. По результатам рассмотрения заявления Управлением Пенсионного фонда принято решение о назначении указанных выплат, произведено перечисление денежных средств в размере 40 тысяч рублей на расчетный счет заявителя. Полученные денежные средства женщина использовала по своему усмотрению без учета интересов детей, которые фактически с матерью не проживали с 2018 года и находились в специализированном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с наличием в ее действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), прокуратурой города Находки в правоохранительные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Кроме этого, по факту причинения вреда бюджету Российской Федерации в суд направлено исковое заявление о взыскании денежных средств в размере 40 000 рублей.





Разговор, опасный для жизни



Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, 1983 года рождения, который совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.



В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурант уголовного дела в мае 2020 года, находясь около д. 23/2 по ул. Внутрипортовой в мкр. пос. Врангель г. Находки, в ходе возникшей ссоры в виде словесного конфликта с ранее незнакомым ему гражданином, дер-

жа в руке нож, нанес им один удар в область живота потерпевшего. Данное телесное повреждение согласно заключению эксперта расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью, так как является опасным для жизни человека.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Учитывая, что указанное преступление фигурант уголовного дела совершил в период неотбытой части наказания по предыдущему приговору, окончательно суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки