Футболисты находкинского «Океана» приступили к тренировочному процессу. Эти первые занятия после почти годичного перерыва стали возможны благодаря помощи нового генерального партнера футбольного клуба, АО «Терминал Астафьева».





Как сообщил главный тренер команды Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ, первые тренировки будут посвящены формированию состава.

«На первые тренировки пригласили порядка двадцати игроков. Это молодежь и несколько футболистов с опытом, практически все из Находки. Именно из них сформируем состав, который будет выступать на зимнем чемпионате по мини-футболу. В команде будет сплав молодости и опыта», – добавил тренер.







Тренировки проходят с новыми профессиональными мячами, которые команде подарил «Терминал Астафьева».

«Сейчас принято решение, что зимой команда будет играть в чемпионате по футзалу во Владивостоке. Это будет подготовкой к новому сезону в «большом» футболе. После чего в марте-апреле планируются тренировочные сборы в Приморском крае», – отметил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений СТРИЖИЧЕНКО.

Также «Терминал Астафьева» готовится к работам по восстановлению стадиона, на котором «Океан» будет играть и радовать жителей Находки.







«Стадион «Водник» представляет из себя две арены: верхняя находится в собственности муниципалитета, нижняя – в частной собственности. Нами достигнута договоренность с ее владельцем о передаче поля «Терминалу Астафьева» в рамках инвестиционного договора, который включит в себя определенные этапы: замена газона на новый с подогревом, ремонт трибун, установка раздевалок, монтаж мачт освещения. Юристы согласовывают этот договор, после чего приступим к работам. Также в настоящее время предпринимаем совместные шаги с администрацией Находки и по ремонту основного стадиона», — рассказал менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.

В рамках партнерства «Терминал Астафьева» и «Океан» планируют в следующем году провести турнир имени Олега Гарина среди команд Находки.