|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|24.11.2020
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№48 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 25 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Информация для пассажиров, которые пользуются автобусом 18-го маршрута: «КПД-Кольцевая-МЖК» - изменения в расписании движения с 23 ноября.
- Какие продукты не стоит покупать в магазинах Находки - информирует Россельхознадзор.
- Бесплатные лекарства от COVID-19 будут получать не только пациенты стационаров, но и те, кто лечится на дому (амбулаторно), а выписаться из стационара будет возможно после одного теста на коронавирус - обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- Никаких леденцов, чипсов и макаронов по-флотски: Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, в том числе в школах и детских садах – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Куда обратиться по вопросам оформления социальных выплат и пособий в период режима самоизоляции; как компенсировать расходы по отдыху и оздоровлению детей; вернут ли индексацию пенсий работающим пенсионерам - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов - лунный посевной календарь на декабрь, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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