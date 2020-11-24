 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
24.11.2020
№48 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 25 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Информация для пассажиров, которые пользуются автобусом 18-го маршрута: «КПД-Кольцевая-МЖК» - изменения в расписании движения с 23 ноября.
- Какие продукты не стоит покупать в магазинах Находки - информирует Россельхознадзор.
- Бесплатные лекарства от COVID-19 будут получать не только пациенты стационаров, но и те, кто лечится на дому (амбулаторно), а выписаться из стационара будет возможно после одного теста на коронавирус - обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- Никаких леденцов, чипсов и макаронов по-флотски: Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, в том числе в школах и детских садах – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Куда обратиться по вопросам оформления социальных выплат и пособий в период режима самоизоляции; как компенсировать расходы по отдыху и оздоровлению детей; вернут ли индексацию пенсий работающим пенсионерам - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов - лунный посевной календарь на декабрь, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 24 Ноя 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика