№48 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 25 ноября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Информация для пассажиров, которые пользуются автобусом 18-го маршрута: «КПД-Кольцевая-МЖК» - изменения в расписании движения с 23 ноября.

- Какие продукты не стоит покупать в магазинах Находки - информирует Россельхознадзор.

- Бесплатные лекарства от COVID-19 будут получать не только пациенты стационаров, но и те, кто лечится на дому (амбулаторно), а выписаться из стационара будет возможно после одного теста на коронавирус - обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- Никаких леденцов, чипсов и макаронов по-флотски: Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, в том числе в школах и детских садах – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Куда обратиться по вопросам оформления социальных выплат и пособий в период режима самоизоляции; как компенсировать расходы по отдыху и оздоровлению детей; вернут ли индексацию пенсий работающим пенсионерам - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов - лунный посевной календарь на декабрь, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

- Информация для пассажиров, которые пользуются автобусом 18-го маршрута: «КПД-Кольцевая-МЖК» - изменения в расписании движения с 23 ноября.- Какие продукты не стоит покупать в магазинах Находки - информирует Россельхознадзор.- Бесплатные лекарства от COVID-19 будут получать не только пациенты стационаров, но и те, кто лечится на дому (амбулаторно), а выписаться из стационара будет возможно после одного теста на коронавирус - обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- Никаких леденцов, чипсов и макаронов по-флотски: Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, в том числе в школах и детских садах – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Куда обратиться по вопросам оформления социальных выплат и пособий в период режима самоизоляции; как компенсировать расходы по отдыху и оздоровлению детей; вернут ли индексацию пенсий работающим пенсионерам - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов - лунный посевной календарь на декабрь, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script