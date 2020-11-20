|Внимание! Изменения в расписании движения автобуса №18 с 23 ноября
|РИО Панорама
|20.11.2020
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Расписание автобусного маршрута № 18 «КПД – Кольцевая – МЖК» с 23 ноября.
Рабочие дни.
Остановки: КПД, Кирова, Станция Находка, Мебельная фабрика, Лесозавод, Водоканал, Шевченко, Площадь партизан, ЖБК, Бархатная, Кафе Якорь, Детские товары, Комсомольская, Бриз, Ручейная, Школа, Кольцевая, Церковь, МЖК.
Отправление автобуса с остановки «КПД»:
07-08, 08-08, 09-08, 10-08, 13-06, 14-06, 15-06, 16-06, 17-06, 18-06.
Отправление автобуса с остановки «Кольцевая»:
07-31, 08-31, 09-31, 10-31, 13-29, 14-29, 15-29, 16-29, 17-29, 18-29.
Отправление автобуса с остановки «МЖК»:
07-38, 08-38, 09-38, 10-38, 13-38, 14-38, 15-38, 16-38, 17-38.
Отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа
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|21 Ноя 2020
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