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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Оперативная информация для пассажиров пригородных поездов Приморья Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.11.2020
На ДВЖД возобновлено движение отмененных ранее электропоездов назначением на Партизанск и Находку (время местное):
№ 6401/6402 сообщением Владивосток – Партизанск, отправляющийся из Владивостока в 18.30;
№ 6404 сообщением Партизанск – Тихоокеанская, из Партизанска в 22.01;
№ 6403 сообщением Тихоокеанская – Партизанск, отправляющийся со ст.Тихоокеанская утром 21 ноября в 5.52.
Пресс-служба Дальневосточной железной дороги (Филиал ОАО "РЖД")
 
 

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