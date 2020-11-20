|Оперативная информация для пассажиров пригородных поездов Приморья
|РИО Панорама
|20.11.2020
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На ДВЖД возобновлено движение отмененных ранее электропоездов назначением на Партизанск и Находку (время местное):
№ 6401/6402 сообщением Владивосток – Партизанск, отправляющийся из Владивостока в 18.30;
№ 6404 сообщением Партизанск – Тихоокеанская, из Партизанска в 22.01;
№ 6403 сообщением Тихоокеанская – Партизанск, отправляющийся со ст.Тихоокеанская утром 21 ноября в 5.52.
Пресс-служба Дальневосточной железной дороги (Филиал ОАО "РЖД")
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|20 Ноя 2020
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