На ДВЖД возобновлено движение отмененных ранее электропоездов назначением на Партизанск и Находку (время местное):

№ 6401/6402 сообщением Владивосток – Партизанск, отправляющийся из Владивостока в 18.30;

№ 6404 сообщением Партизанск – Тихоокеанская, из Партизанска в 22.01;

№ 6403 сообщением Тихоокеанская – Партизанск, отправляющийся со ст.Тихоокеанская утром 21 ноября в 5.52. Пресс-служба Дальневосточной железной дороги (Филиал ОАО "РЖД")

