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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Оперативная информация для пассажиров пригородных поездов Приморья Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.11.2020
В связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями на Владивостокском территориальном управлении в сутках 20.11.2020 г. отменяются следующие пригородные поезда, курсирующие в границах Приморского края (время местное):
№ 7107/7108 сообщением Владивосток – Кневичи, отпр. Владивосток 18.00;
№ 7207/7208 сообщением Кневичи – Владивосток, отпр. Кневичи 13.25;
№ 7209/7210 сообщением Кневичи – Владивосток, отпр. Кневичи 17.45;
№ 6346 сообщением Кипарисово – Мыс Чуркин, отпр. Кипарисово 18.26;
№ 7307/7308 сообщением Владивосток – Мыс Чуркин, отпр. Владивосток 18.20;
№ 6322 сообщением Надеждинская – Гайдамак, отпр. Надеждинская 17.26;
№ 6305 сообщением Мыс Чуркин – Раздольное, отпр. Мыс Чуркин 01.10;
№ 6459 сообщением Тихоокеанская – Партизанск, отпр. Тихоокеанская 16.15.30;
№ 6479/6480 сообщением Владивосток – Партизанск, отпр. Владивосток 14.00;
№ 6496 сообщением Партизанск – Мыс Астафьева, отпр. Партизанск 18.00;
№ 6481/6482 сообщением Партизанск – Владивосток, отпр. Партизанск 17.38;
№ 6435/6436 сообщением Владивосток – Артем, отпр. Владивосток 17.30;
№ 6463/6464 сообщением Партизанск – Владивосток, отпр. Партизанск 13.32.30;
№ 6437/6438 сообщением Владивосток - Артем-Прим.-I, отпр. Владивосток 20.30;
№ 6401/6402 сообщением Владивосток – Партизанск, отпр. Владивосток 18.30;
№ 6404 сообщением Партизанск – Тихоокеанская, отпр. Партизанск 22.01;
№ 6403 сообщением Тихоокеанская – Партизанск отпр. Тихоокеанская 22.52;
№ 6405/6406 сообщением Партизанск – Владивосток, отпр. Партизанск 00.01.30.
№ 7109/7110 сообщением Владивосток – Кневичи, отпр. Владивосток 18.00;
№ 6345 сообщением Владивосток – Кипарисово, отпр.16.25;
№ 6315 сообщением Мыс Чуркин – Надеждинская, отпр.19.10;
№ 6304 сообщением Раздольное – Владивосток, отпр. 17.35;
№ 6363 сообщением Владивосток – Уссурийск, отпр. 18.09;
№ 6485 сообщением Мыс Астафьева – Партизанск, отпр. 20.00;
№ 6307 сообщением Владивосток – Надеждинская, отпр. 16.45.
Руководство пассажирского комплекса приносит извинения пассажирам пригородных поездов Приморья за доставленное неудобство и просит воспользоваться альтернативным видом общественного транспорта для поездок.

Пресс-служба Дальневосточной железной дороги (Филиал ОАО "РЖД")
 

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