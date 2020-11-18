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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
18.11.2020
Творческий праздник, посвящённый предстоящему Дню матери, в этом году учреждения дополнительного образования Находки проводят в онлайн-формате.

В Доме детского творчества идёт подготовка к конкурсу «Подари подарок маме». Школьники рисуют и мастерят авторские открытки с поздравлениями, используя в декоре разные техники. Участники уже присылают свои работы, стараясь передать через них самые лучшие чувства в стихах и прозе, в красках и поделках. Выставка работ будет оформлена на сайте учреждения ddt.nakhodka-edu.ru.
В Арт-центре (dtvorchestvo.nakhodka-edu.ru) объявлен ещё один творческий конкурс, на который принимаются видеоролики в трёх номинациях. Здесь приветствуется коллективное участие детей с мамами. Можно выступить в роли режиссёра и снять ролик на тему «Моя удивительная семья» или записать мастер-класс «Наш кулинарный шедевр». Ещё одна номинация – «Творчество без границ» – познакомит жюри с разнообразными талантами детей и мам. Победители получат подарочные сертификаты, а конкурсные работы можно будет посмотреть на платформе Padlet.
Напомним, День матери празднуется с 1998 года в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, социальной значимости материнства.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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