По данным Приморского УГМС, в связи с влиянием атмосферного фронта 18 ноября в Приморском крае начнутся небольшие и умеренные осадки в виде дождя, на севере со снегом.





В период 19-20 ноября край будет находиться под влиянием активного южного циклона, смещающегося с Желтого моря через север Корейского полуострова к южному побережью края.

На большей территории края ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь со снегом, снег) с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7-19 мм при снеге, в отдельных районах очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге.

Ожидаются гололедные явления: отложения мокрого снега, местами сильные, на дорогах гололедица и гололед, снежный накат.

В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с. Местами метель. Ночью 21 ноября интенсивность осадков уменьшится, местами сохранится небольшой и умеренный снег.



Пресс-служба администрации НГО