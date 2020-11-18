|Ждём циклон
|РИО Панорама
|18.11.2020
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По данным Приморского УГМС, в связи с влиянием атмосферного фронта 18 ноября в Приморском крае начнутся небольшие и умеренные осадки в виде дождя, на севере со снегом.
В период 19-20 ноября край будет находиться под влиянием активного южного циклона, смещающегося с Желтого моря через север Корейского полуострова к южному побережью края.
На большей территории края ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь со снегом, снег) с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7-19 мм при снеге, в отдельных районах очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге.
Ожидаются гололедные явления: отложения мокрого снега, местами сильные, на дорогах гололедица и гололед, снежный накат.
В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с. Местами метель. Ночью 21 ноября интенсивность осадков уменьшится, местами сохранится небольшой и умеренный снег.
Пресс-служба администрации НГО
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