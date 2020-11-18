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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Учат в школе Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
18.11.2020
Все школы городского округа начали работу в обычном формате после завершения осенних каникул, которые в этом году продлились на одну неделю дольше.

Напомним, решение увеличить каникулярный период было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с письмом Роспотребнадзора, поступившим в Управление образования администрации Находкинского городского округа.
На дистанционном обучении находятся три класса из школ № 2, 14 и 24, учащиеся которых сдали анализы на ковид ещё до начала каникул. В школе № 24 «дистанционный» класс приступит к очным занятиям уже во вторник 17 ноября. Остальные два – как только справки с отрицательными результатами на вирус получат все ребята.
Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность детей в условиях COVID-19, усилены меры профилактики. В каждом учреждении проводится обязательная термометрия, на переменах максимально разграничены потоки учащихся, в классах соблюдается рассадка с соблюдением дистанции, закуплены дезинфицирующие средства, приобретены дополнительно маски и перчатки.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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