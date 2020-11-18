|Учат в школе
|РИО Панорама
|18.11.2020
|
Все школы городского округа начали работу в обычном формате после завершения осенних каникул, которые в этом году продлились на одну неделю дольше.
Напомним, решение увеличить каникулярный период было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с письмом Роспотребнадзора, поступившим в Управление образования администрации Находкинского городского округа.
На дистанционном обучении находятся три класса из школ № 2, 14 и 24, учащиеся которых сдали анализы на ковид ещё до начала каникул. В школе № 24 «дистанционный» класс приступит к очным занятиям уже во вторник 17 ноября. Остальные два – как только справки с отрицательными результатами на вирус получат все ребята.
Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность детей в условиях COVID-19, усилены меры профилактики. В каждом учреждении проводится обязательная термометрия, на переменах максимально разграничены потоки учащихся, в классах соблюдается рассадка с соблюдением дистанции, закуплены дезинфицирующие средства, приобретены дополнительно маски и перчатки.
Пресс-служба администрации НГО
|< Пред.
|След. >
|«
|18 Ноя 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу