№47 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 ноября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Кто теперь сможет лечиться на дому и как получить больничный лист по новым правилам? – разъяснения прокуратуры на страницах «РИО Панорамы».

- Как не остаться без зарплаты по причине приостановки работы предприятия? – «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- Пенсионный фонд пересчитает пенсионный стаж по заявлению, а молодёжный возраст в России Госдума собирается закрепить специальным законом: кому и когда - более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Наша постоянная рубрика «В мире интересного» в материале под заголовком «Мифы и фейки Древнего мира» расскажет о том, кто и почему пытается переписать историю.

- Кто сможет получить отсрочку от армии; новые нормы времени на приём врачей; кто опять может перейти на дистанционный режим работы; как вовремя оплатить имущественные налоги и какая погода ожидает приморцев на текущей неделе - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - Кто теперь сможет лечиться на дому и как получить больничный лист по новым правилам? – разъяснения прокуратуры на страницах «РИО Панорамы».- Как не остаться без зарплаты по причине приостановки работы предприятия? – «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- Пенсионный фонд пересчитает пенсионный стаж по заявлению, а молодёжный возраст в России Госдума собирается закрепить специальным законом: кому и когда - более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Наша постоянная рубрика «В мире интересного» в материале под заголовком «Мифы и фейки Древнего мира» расскажет о том, кто и почему пытается переписать историю.- Кто сможет получить отсрочку от армии; новые нормы времени на приём врачей; кто опять может перейти на дистанционный режим работы; как вовремя оплатить имущественные налоги и какая погода ожидает приморцев на текущей неделе - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script