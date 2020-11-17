|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|17.11.2020
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№47 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Кто теперь сможет лечиться на дому и как получить больничный лист по новым правилам? – разъяснения прокуратуры на страницах «РИО Панорамы».
- Как не остаться без зарплаты по причине приостановки работы предприятия? – «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- Пенсионный фонд пересчитает пенсионный стаж по заявлению, а молодёжный возраст в России Госдума собирается закрепить специальным законом: кому и когда - более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Наша постоянная рубрика «В мире интересного» в материале под заголовком «Мифы и фейки Древнего мира» расскажет о том, кто и почему пытается переписать историю.
- Кто сможет получить отсрочку от армии; новые нормы времени на приём врачей; кто опять может перейти на дистанционный режим работы; как вовремя оплатить имущественные налоги и какая погода ожидает приморцев на текущей неделе - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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