В детском саду № 66 открывается группа круглосуточного пребывания детей.



По поручению губернатора Приморья и в соответствии с решением оперативного штаба Приморского края по предотвращению распространения COVID-19 разновозрастную группу будут посещать дети специалистов сферы здравоохранения, работающих в ночную смену в ковидных госпиталях. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией, также смогут оставить детей под присмотром педагогов на период болезни. Например, в случаях, когда оба родителя инфицированы коронавирусом, присмотр и уход за ребёнком возьмут на себя специалисты дошкольного учреждения.

Как рассказали в Ууправлении образования администрации Находки, группа в детском саду №66 имеет отдельный вход, для неё сформирован штат сотрудников, имеется программа образовательных занятий, разрабатывается специальное меню. Воспитанники будут получать шестиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и лёгкий второй ужин перед сном.

Получить дополнительную информацию о работе группы и в случае необходимости записать ребёнка в круглосуточный детский сад можно, позвонив по телефону учреждения дошкольного образования: 61-02-37. На основе обращений родителей формируются списки воспитанников.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа