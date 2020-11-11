|Круглосуточный детский сад
|РИО Панорама
|11.11.2020
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В детском саду № 66 открывается группа круглосуточного пребывания детей.
По поручению губернатора Приморья и в соответствии с решением оперативного штаба Приморского края по предотвращению распространения COVID-19 разновозрастную группу будут посещать дети специалистов сферы здравоохранения, работающих в ночную смену в ковидных госпиталях. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией, также смогут оставить детей под присмотром педагогов на период болезни. Например, в случаях, когда оба родителя инфицированы коронавирусом, присмотр и уход за ребёнком возьмут на себя специалисты дошкольного учреждения.
Как рассказали в Ууправлении образования администрации Находки, группа в детском саду №66 имеет отдельный вход, для неё сформирован штат сотрудников, имеется программа образовательных занятий, разрабатывается специальное меню. Воспитанники будут получать шестиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и лёгкий второй ужин перед сном.
Получить дополнительную информацию о работе группы и в случае необходимости записать ребёнка в круглосуточный детский сад можно, позвонив по телефону учреждения дошкольного образования: 61-02-37. На основе обращений родителей формируются списки воспитанников.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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|11 Ноя 2020
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