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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Ежемесячные выплаты из средств маткапитала будут продлены Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
11.11.2020
8 ноября вступил в силу Федеральный закон от 27.10.2020 г. № 345-ФЗ, согласно которому ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала для семей с невысоким доходом будет продлена в беззаявительном порядке до 1 марта 2021 г. (ранее такой порядок действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года). Для продления выплаты специалисты Фонда свяжутся с каждым ее получателем по телефону.

Таким образом, семьям, получающим ежемесячную выплату из средств материнского капитала, у которых срок её получения заканчивается до 1 марта 2021 г., обращаться в ПФР и представлять документы, подтверждающие доход, не требуется.
Напомним, что с 2020 года право на данную меру поддержки имеют владельцы
сертификатов на материнский (семейный) капитал с небольшим доходом, у которых:
– второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года и позднее;
– среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума во 2-м квартале предыдущего года в соответствующем регионе (в Приморском крае эта величина в двукратном размере равна 27 916 руб.).
Выплата производится до достижения ребенком 3 лет. Размер выплаты в 2020 году в Приморском крае составляет 14 442 руб., ее получают 2618 семей.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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