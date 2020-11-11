8 ноября вступил в силу Федеральный закон от 27.10.2020 г. № 345-ФЗ, согласно которому ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала для семей с невысоким доходом будет продлена в беззаявительном порядке до 1 марта 2021 г. (ранее такой порядок действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года). Для продления выплаты специалисты Фонда свяжутся с каждым ее получателем по телефону.



Таким образом, семьям, получающим ежемесячную выплату из средств материнского капитала, у которых срок её получения заканчивается до 1 марта 2021 г., обращаться в ПФР и представлять документы, подтверждающие доход, не требуется.

Напомним, что с 2020 года право на данную меру поддержки имеют владельцы

сертификатов на материнский (семейный) капитал с небольшим доходом, у которых:

– второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года и позднее;

– среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума во 2-м квартале предыдущего года в соответствующем регионе (в Приморском крае эта величина в двукратном размере равна 27 916 руб.).

Выплата производится до достижения ребенком 3 лет. Размер выплаты в 2020 году в Приморском крае составляет 14 442 руб., ее получают 2618 семей.

Пресс-служба администрации НГО