Проверкой, проведенной прокуратурой города в октябре 2020 года по обращению гражданина в отношении организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, выявлены нарушения трудовых прав работников.



Так, проверкой установлено, что в августе 2020 года заявитель и еще часть сотрудников организации находились в отпусках без сохранения заработной платы. Между тем, соответствующие заявления работников о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, подтверждающие волеизъявление работников, отсутствовали. Фактически работники направлены в отпуск в связи с отсутствием на предприятии заказов.

В данном случае работодатель был обязан ввести режим простоя в предприятии. Между тем, работодатель в отсутствие законных на то оснований направил работников в отпуск без сохранения заработной платы, что повлекло неполучение работниками заработной платы, полагающейся им при введении режима простоя по вине работодателя.

В связи с выявленными нарушениями руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, в отношении должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в государственную инспекцию труда в Приморском крае.

Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки