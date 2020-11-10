|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|10.11.2020
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№46 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 11 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Приморье могут быть расширены направления использования регионального материнского капитала. Что будет с маткапиталом? – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Купить натуральные продукты приморцы теперь могут на электронной ярмарке: как это сделать? – «Рио Панорама» расскажет более подробно.
- Обновить требования к офисной аптечке для оказания первой помощи работникам намерено Министерство здравоохранения – подробности в материале под заголовком «Одеяла – в каждый офис».
- Городской музей торжественно отметил 40-летие со дня образования; в Доме молодёжи прошёл XIV Фестиваль национальных культур «В семье единой»; в городе открывается группа круглосуточного пребывания детей; какие изменения ждут дачников - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов - лунный посевной календарь на вторую половину ноября,а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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