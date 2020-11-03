В ПАО «ДЭК» (входит в Группу РусГидро) стартовал конкурс «Включайся!». Энергокомпания предоставляет своим клиентам гарантированную возможность – избавиться от пени и принять участие в розыгрыше смартфонов iPhone 11 Pro 256GB и других ценных призов.







ПАО «ДЭК» спишет пени по электроэнергии, начисленные за несвоевременную оплату услуг электроснабжения (за исключением пени, взыскиваемых в судебном порядке). Факт списания потребители увидят в квитанциях за электроэнергию, которые они получат в январе 2021 г.

В Приморском крае в конкурсе могут принять участие клиенты ПАО «ДЭК» – физические лица, погасившие все долги и выполнившие обязательные условия конкурса:

• подписка на электронную квитанцию*;

• отсутствие задолженности за потребленную электрическую энергию по состоянию на 01.12.2020 г.;**

• оплата потребленной электроэнергии за ноябрь 2020 г.;**

• оплата рекомендуемого платежа за электроэнергию за декабрь 2020 г.**

Клиенты, выполнившие выше перечисленные условия конкурса «Включайся!», станут участниками розыгрыша ценных призов, среди которых смартфоны iPhone 11 Pro 256GB Space Grey, ноутбук ASUS, планшет Samsung Galaxy.

По итогам конкурса до 31 декабря 2020 г. на территории деятельности ПАО «ДЭК» будет определено 15 победителей. Подробная информация о сроках проведения, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна на сайте ПАО «ДЭК»



* Для гарантированного списания пени

** Для участия в розыгрыше ценных призов

Для участия в конкурсе «Включайся!» и гарантированного списания пени по электроэнергии клиенту достаточно оформить анкету, в которой потребитель должен выбрать способ получения платежного документа на оплату коммунальных услуг на сайте компании. ПАО «ДЭК» спишет пени по электроэнергии, начисленные за несвоевременную оплату услуг электроснабжения (за исключением пени, взыскиваемых в судебном порядке). Факт списания потребители увидят в квитанциях за электроэнергию, которые они получат в январе 2021 г.В Приморском крае в конкурсе могут принять участие клиенты ПАО «ДЭК» – физические лица, погасившие все долги и выполнившие обязательные условия конкурса:• отсутствие задолженности за потребленную электрическую энергию по состоянию на 01.12.2020 г.;**• оплата рекомендуемого платежа за электроэнергию за декабрь 2020 г.**Клиенты, выполнившие выше перечисленные условия конкурса «Включайся!», станут участниками розыгрыша ценных призов, среди которых смартфоны iPhone 11 Pro 256GB Space Grey, ноутбук ASUS, планшет Samsung Galaxy.По итогам конкурса до 31 декабря 2020 г. на территории деятельности ПАО «ДЭК» будет определено 15 победителей. Подробная информация о сроках проведения, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru. * Для гарантированного списания пени** Для участия в розыгрыше ценных призов Пресс-служба ПАО «ДЭК»