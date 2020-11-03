№45 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 4 ноября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

День воинской славы России — День народного единства - отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям единения народа во имя Отечества. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям жителей нашего города, поздравляет всех с этим замечательным праздником и желает всем крепкого здоровья. Будьте достойны наших предков!

- Фестиваль «Под небом единым», посвященный Дню народного единства, в этом году пройдёт в режиме онлайн – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Все меры социальной поддержки, которые нуждаются в периодическом переоформлении, будут продлены автоматически. Среди них - жилищно-коммунальные субсидии, пособия на детей, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации многодетным семьям – более подробно на страницах свежего номера нашего еженедельника.

- Кому положен дистанционный больничный; порядок начисления выплат на детей до трёх лет; меры по снижению рисков распространения коронавируса; как списать безнадежные долги и распорядиться материнским капиталом - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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День воинской славы России — День народного единства - отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям единения народа во имя Отечества. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям жителей нашего города, поздравляет всех с этим замечательным праздником и желает всем крепкого здоровья. Будьте достойны наших предков!- Фестиваль «Под небом единым», посвященный Дню народного единства, в этом году пройдёт в режиме онлайн – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Все меры социальной поддержки, которые нуждаются в периодическом переоформлении, будут продлены автоматически. Среди них - жилищно-коммунальные субсидии, пособия на детей, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации многодетным семьям – более подробно на страницах свежего номера нашего еженедельника.- Кому положен дистанционный больничный; порядок начисления выплат на детей до трёх лет; меры по снижению рисков распространения коронавируса; как списать безнадежные долги и распорядиться материнским капиталом - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script