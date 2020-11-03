|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|03.11.2020
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№45 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 4 ноября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
День воинской славы России — День народного единства - отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям единения народа во имя Отечества. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям жителей нашего города, поздравляет всех с этим замечательным праздником и желает всем крепкого здоровья. Будьте достойны наших предков!
- Фестиваль «Под небом единым», посвященный Дню народного единства, в этом году пройдёт в режиме онлайн – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Все меры социальной поддержки, которые нуждаются в периодическом переоформлении, будут продлены автоматически. Среди них - жилищно-коммунальные субсидии, пособия на детей, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации многодетным семьям – более подробно на страницах свежего номера нашего еженедельника.
- Кому положен дистанционный больничный; порядок начисления выплат на детей до трёх лет; меры по снижению рисков распространения коронавируса; как списать безнадежные долги и распорядиться материнским капиталом - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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