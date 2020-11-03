|Новые книги – обновлённой библиотеке!
|Сергей Гончаров
|03.11.2020
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Открытие библиотечного комплекса «Зелёный мир» состоялось в Находке в пятницу, 30 октября. Здание комплекса было капитально отремонтировано, и теперь библиотека впервые с марта 2020 года снова ждет в гости больших и маленьких книгочеев. С ремонтом самой проблемной части здания – крыши – библиотеке помог спонсор – АО «Терминал Астафьева».
Библиотечный комплекс «Зеленый мир» находится на окраине Находки. Этот район, по рассказам местных жителей, считается промышленным, а потому библиотека – это единственный очаг культуры поблизости. По адресу Фрунзе, 2 библиотека расположена с 1978 года, и среди постоянных посетителей есть самые настоящие старожилы.
– На нашей улице праздник. Я до бесконечности рада, что здание теперь такое красивое, просторное и уютное. Крыша была дырявая, сколько из-за неё было переживаний. От всех читателей хочу сказать огромное спасибо библиотекарям, строителям, волонтерам и вообще всем людям, которые внесли свой вклад в ремонт библиотеки. Ей уже 41 год, но, как сказала героиня одного известного фильма, «В сорок лет жизнь только начинается», – благодарит постоянный читатель библиотеки с 1978 года Галина КВАШНИНА.
Всего за несколько месяцев здание библиотеки было отремонтировано и внутри, и снаружи. Посмотреть на обновленный «Зеленый мир» пришли постоянные читатели, многие из которых с нетерпением ждали открытия и регулярно звонили в библиотеку, чтобы узнать, когда она откроется для посещения. Как только была перерезана красная ленточка перед входом в читальный зал, гости отправились на экскурсию по детскому и взрослому абонементу.
Книжный фонд библиотеки составляет более 40 тысяч экземпляров. Но «Зеленый мир» – это не только книгохранилище, но ещё и культурно-досуговый центр, где регулярно проводятся творческие встречи с писателями, викторины и конкурсы, презентации книг и многие другие мероприятия.
– Много лет мы переживали из-за того, что эта библиотека в течение долгого времени являлась единственным очагом культуры в этом микрорайоне. Мы хотим, чтобы этот очаг был уютным и красивым. Радостно, что сегодня мы собрались в таком прекрасном помещении. Я считаю, что это та отправная точка, которая позволит нам привлечь ещё больше жителей. На сегодняшний день зарегистрированных читателей более трех тысяч, из них 1700 детей. Мы продолжим работать над благоустройством библиотеки: сегодня есть возможность получать гранты, создавать партнерские связи. У нас уже есть хороший надежный партнер в лице «Терминала Астафьева», которому мы очень благодарны, – рассказала заместитель начальника Управления культуры администрации НГО Наталья СКУРАТОВСКАЯ.
– В августе в адрес «Терминала Астафьева» обратилась библиотека «Зелёный мир», расположенная в микрорайоне КПД. Крыше здания требовался капитальный ремонт, в бюджете средств на это заложено не было, поэтому было принято решение полностью профинансировать ремонт кровли за свой счёт. Оперативно нашли подрядчика, который в сентябре приступил к работам, и накануне они успешно завершились. Общая стоимость работ составила почти 4 млн рублей, – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.
На открытие библиотеки гости из «Терминала Астафьева» приехали не с пустыми руками. Совместно с организаторами фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (6+) «Терминал Астафьева» передал 64 книги дальневосточных авторов.
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|03 Ноя 2020
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