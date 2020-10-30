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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
30.10.2020
Открыта горячая линия для вызова врача при симптомах инфекции дыхательных путей. По многоканальному телефону 64-07-08 горожане могут вызвать врача на дом при первых признаках инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Звонить на горячую линию следует при подъеме температуры, сухом кашле, затрудненном дыхании, общей слабости.
Справиться с повышенной нагрузкой в амбулаторно-поликлинической службе медикам помогают студенты Партизанского филиала Владивостокского базового медицинского колледжа. С 08.00 до 20.00 они дежурят в колл-центре: заносят данные обратившихся за помощью в базу данных и передают информацию инфекционным бригадам поликлиник Находкинской городской больницы.
 
КГБУЗ «Находкинская городская больница»
 

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