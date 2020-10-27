|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|27.10.2020
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№44 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 28 октября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Старейшее предприятие Находки – ОАО «Комплекс» - отмечает свой 75-летний юбилей и принимает награды и поздравления, к которым присоединяется и «РИО Панорама». О самых важных вехах развития и становления предприятия – в свежем выпуске «РИО Панорамы».
- «Аэрофлот» изменил правила обмена билетов: авиакомпания разрешит опаздывающим пассажирам бесплатно менять билеты – обо всём подробно на страницах только что вышедшего номера «РИО Панорамы».
- Прокуратура разъясняет об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными; Налоговая предоставит вычет россиянам за занятия спортом, а Роспотребнадзор еще раз напоминает жителям края о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов - лунный посевной календарь на первую половину ноября, а для любителей астрологии – гороскоп на последний осенний месяц.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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