 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
27.10.2020
№44 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 28 октября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Старейшее предприятие Находки – ОАО «Комплекс» - отмечает свой 75-летний юбилей и принимает награды и поздравления, к которым присоединяется и «РИО Панорама». О самых важных вехах развития и становления предприятия – в свежем выпуске «РИО Панорамы».
- «Аэрофлот» изменил правила обмена билетов: авиакомпания разрешит опаздывающим пассажирам бесплатно менять билеты – обо всём подробно на страницах только что вышедшего номера «РИО Панорамы».
- Прокуратура разъясняет об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными; Налоговая предоставит вычет россиянам за занятия спортом, а Роспотребнадзор еще раз напоминает жителям края о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов - лунный посевной календарь на первую половину ноября, а для любителей астрологии – гороскоп на последний осенний месяц.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 27 Окт 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика