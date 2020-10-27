Приоритетом для компании будут помощь команде мастеров, развитие детского футбола и восстановление инфраструктуры клуба.





АО "Терминал Астафьева" и футбольный клуб "Океан" стали партнерами. Для Находки это не просто команда, а гордость её жителей. На брифинге о старте сотрудничества обсудили направления совместной деятельности и цели на ближайшее время.

В трудные времена для команды очень важна поддержка, чтобы не прекратить свое существование. На просьбу о помощи "Океана" откликнулось АО "Терминал Астафьева". На брифинге обозначили три этапа работы: инфраструктура для тренировок команды, помощь детской спортивной школе и постепенный вывод команды на профессиональный уровень.



«Мы знаем, что футбольный «Океан» для Находки не просто команда, это гордость ее жителей. Весь город искренне любит клуб и всегда заполнял трибуны на его матчах. Именно поэтому «Океан» всегда считался одним из фаворитов соревнований, в которых принимал участие.



Сегодня мы посчитали важным сохранить команду для Находки и для будущих футболистов, чтобы дети продолжали увлечение любимой игрой, активные занятия спортом и в конечном итоге имели шанс проявить свой талант и мастерство на новом уровне и вырасти в больших мастеров спорта», - заявил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.



О том, что «Океан» по-настоящему любим в Находке, свидетельствуют не только праздник, который устроили горожане в честь прошлогодней победы команды в Кубке Приморского края, но и желание жителей помочь клубу. Так, один из бизнесменов согласился передать команде стадион для тренировок и игр. Теперь «Терминал Астафьева» проведет его реконструкцию. Новый партнер заменит газон, установит подогрев, сделает освещение и ремонт раздевалок. В дальнейшем на этой базе сможет тренироваться взрослая команда, детская школа и желающие любители из числа горожан.



"Наш город - с большой футбольной историей, это знают все. Надеюсь, с поддержкой "Терминала Астафьева" мы воспитаем еще много высококлассных футболистов, которые будут представлять наш клуб "Океан". А в дальнейшем дорастут до сборной России, пример у них перед глазами", — прокомментировал депутат Думы Находки Анзор АВДАДАЕВ.

Главным тренером останется легенда приморского футбола - Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ. Он уже собрал состав, который не тренировался во время пандемийной паузы, и готовится приступить к тренировкам. В этом году ФК "Океан" примет участие в зимнем чемпионате по мини-футболу с краевыми командами. Игры будут проходить два раза в неделю во Владивостоке.



"Весной от нас отказались спонсоры, и команда почти расформировалась. Было тяжело, но мы сами собирались и тренировались. Я поддерживал ребят. Сейчас они все очень воодушевлены тем, что нас под крыло взял "Терминал Астафьева". Что касается состава команды — будет сплав молодости и опыта. Ребята — молодые, очень сильные, есть из кого выбирать. Без «дядек» в команде тоже никуда", — рассказал главный тренер ФК "Океан" Александр Тихоновецкий.



Весной футболисты проведут первый сбор в рамках подготовки к новому сезону. Где он будет - в КФК или чемпионате Приморского края, - станет понятно после объявления структуры этих первенств. На сбор позовут всех местных футболистов, чтобы определить, кто теперь будет выступать за Находку.



"Хотелось бы выстроить вертикаль, чтобы дети дорастали до взрослой команды, там проявляли себя на серьезном уровне, играли, радовали своих родственников, друзей. Параллельно будем помогать расти тренерам, в планах – переподготовка и повышение и их мастерства. И главное – окажем помощь ДЮСШ для участия в региональных соревнованиях, чтобы ребята почувствовали настоящую конкурентную борьбу", — рассказал спортивный директор АО "Терминал Астафьева" Евгений СТРИЖИЧЕНКО.



В рамках партнерства «Терминал Астафьева» и «Океан» планируют в следующем году провести среди команд Находки турнир имени Олега ГАРИНА.

Напомним, что в своё время важным направлением партнерства «Терминала Астафьева», помимо помощи основной команде, стала работа с воспитанниками «Луча», занимавшимися в центре подготовки юных футболистов. Была приобретена партия спортивного инвентаря, футбольная форма и экипировка воспитанникам ЦПЮФ. Юные футболисты «Луча» принимали участие в обязательных выездных официальных соревнованиях, в том числе с выездами в западную часть страны и в регионы Дальнего Востока. На средства «Терминала Астафьева» отремонтировали раздевалку стадиона «Юность»: здесь покрасили стены, провели вентиляцию, поменяли сантехнику, положили новый кафель.

