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|РИО Панорама
|23.10.2020
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Знаки, ограничивающие движение тяжёлой техники, установлены в частном секторе на улице Проточной.
В соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на въезде и выезде из микрорайона специализированная организация «Автоспектрас» установила дорожные обозначения, ограничивающие скоростной режим для всех транспортных средств с 40 км до 20 км в час.
Кроме того, на въезде оборудован знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» с дополнительной информацией о периоде запрета с 19.00 до 07.00. Регулярный мониторинг исполнения новых правил водителями большегрузов будут осуществлять активисты народного контроля и сотрудники ГИБДД.
Напомним, что коллективное обращение по организации движения на улице Проточной поступило в администрацию города от местных жителей. Они систематически наблюдали движение большегрузных машин. Задачу решить этот вопрос поставил Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании экологического совета.
Пресс-служба администрации НГО
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