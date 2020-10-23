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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
23.10.2020
Знаки, ограничивающие движение тяжёлой техники, установлены в частном секторе на улице Проточной.

В соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на въезде и выезде из микрорайона специализированная организация «Автоспектрас» установила дорожные обозначения, ограничивающие скоростной режим для всех транспортных средств с 40 км до 20 км в час.
Кроме того, на въезде оборудован знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» с дополнительной информацией о периоде запрета с 19.00 до 07.00. Регулярный мониторинг исполнения новых правил водителями большегрузов будут осуществлять активисты народного контроля и сотрудники ГИБДД.
Напомним, что коллективное обращение по организации движения на улице Проточной поступило в администрацию города от местных жителей. Они систематически наблюдали движение большегрузных машин. Задачу решить этот вопрос поставил Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании экологического совета.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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