С 1 января 2021 года начнут действовать новые правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.





В частности, новыми правилами установлены требования к применению и реализации пиротехнических изделий бытового назначения; применению специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях.

Кроме того, установлен особый порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Установлен запрет на использование подвальных и цокольных этажей для размещения производственных участков и мастерских; хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), за исключением, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.

Новыми правилами изменены нормы обеспечения огнетушителями, порядок проведения практических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей.

Более того, изменены требования к размещению детей в лагерях и санаториях.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Александра КЛЕНИНА, старший помощник прокурора края