|На сцене и в быту
|РИО Панорама
|23.10.2020
|
С 1 января 2021 года начнут действовать новые правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.
В частности, новыми правилами установлены требования к применению и реализации пиротехнических изделий бытового назначения; применению специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях.
Кроме того, установлен особый порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Установлен запрет на использование подвальных и цокольных этажей для размещения производственных участков и мастерских; хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), за исключением, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.
Новыми правилами изменены нормы обеспечения огнетушителями, порядок проведения практических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей.
Более того, изменены требования к размещению детей в лагерях и санаториях.
Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Александра КЛЕНИНА, старший помощник прокурора края
|След. >
|«
|23 Окт 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу