 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
На сцене и в быту Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
23.10.2020
С 1 января 2021 года начнут действовать новые правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В частности, новыми правилами установлены требования к применению и реализации пиротехнических изделий бытового назначения; применению специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях.
Кроме того, установлен особый порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Установлен запрет на использование подвальных и цокольных этажей для размещения производственных участков и мастерских; хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), за исключением, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.
Новыми правилами изменены нормы обеспечения огнетушителями, порядок проведения практических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей.
Более того, изменены требования к размещению детей в лагерях и санаториях.
Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 
Александра КЛЕНИНА, старший помощник прокурора края
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 23 Окт 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика