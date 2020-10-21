|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|21.10.2020
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№43 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 21 октября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 25 октября - День автомобилиста. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь нашего родного города и его жителей. «РИО Панорама» поздравляет всех с этим замечательным праздником!
- В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Граждане обязаны соблюдать масочный режим и «социальную дистанцию» в местах общего пользования. Что ждёт нарушителей санитарных норм – об этом в свежем выпуске «РИО Панорамы».
- В России больше не будут рассчитывать потребительскую корзину; туры по России станут дешевле, а учителей в школах заменят студенты - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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