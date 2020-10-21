№43 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 21 октября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 25 октября - День автомобилиста. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь нашего родного города и его жителей. «РИО Панорама» поздравляет всех с этим замечательным праздником!

- В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Граждане обязаны соблюдать масочный режим и «социальную дистанцию» в местах общего пользования. Что ждёт нарушителей санитарных норм – об этом в свежем выпуске «РИО Панорамы».

- В России больше не будут рассчитывать потребительскую корзину; туры по России станут дешевле, а учителей в школах заменят студенты - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - 25 октября - День автомобилиста. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь нашего родного города и его жителей. «РИО Панорама» поздравляет всех с этим замечательным праздником!- В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Граждане обязаны соблюдать масочный режим и «социальную дистанцию» в местах общего пользования. Что ждёт нарушителей санитарных норм – об этом в свежем выпуске «РИО Панорамы».- В России больше не будут рассчитывать потребительскую корзину; туры по России станут дешевле, а учителей в школах заменят студенты - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script