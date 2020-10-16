Повысить иммунитет, сохранить хорошую физическую форму помогают жителям Находки тренеры муниципальных предприятий и общественных организаций. Это особенно важно в преддверии эпидемиологического сезона.



Каждую субботу на стадионе «Водник» проводит занятия фитнесом на свежем воздухе муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и здоровье». Рекомендации инструктора Евгения Телина помогут каждому выстроить грамотную личную практику. Участие в проекте принимают также федерация тайского бокса Находки и организация «Приморье за спорт».

Каждый понедельник, среду и пятницу в 10.00 продолжаются бесплатные тренировки на площади перед ДЮСШ «Приморец». «Зарядку на свежем воздухе» в щадящем режиме для старшего поколения горожан проводят тренеры спортивной школы и Федерации синхронного плавания. Занятия рассчитаны на 30 минут, в программе – разминка в ходьбе, упражнения на все группы мышц, элементы шейпинга и танцев. Принять участие в тренировках могут все желающие.

Каждую субботу в 10.00 на площади Сити-Центра проходит «Зарядка с чемпионом». Организатором проекта выступают краевая общественная организация «Приморье за спорт» и спортивный комплекс «Руслан». В качестве инструкторов приглашаются известные спортсмены, победители соревнований разного уровня.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа