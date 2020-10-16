Находка готова к началу отопительного сезона.



По информации Управления ЖКХ администрации Находки, ремонтные и профилактические мероприятия на внутренних теплосетях выполнены во всех 127 учреждениях образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях получили все 1157 многоквартирных жилых домов городского округа. 39 котельных «Примтеплоэнерго» уже готовы к работе. Ведомственные котельные предприятий АО «НСРЗ», АО «Находкинский морской торговый порт», ООО «Техстройдом», ООО «Энергокомплекс» и ООО «Водэкон» также запустятся в срок. Накопление необходимого топлива идёт по намеченному графику. Мазута в наличии 15 256 тонн, угля – 8 778 тонн, дизтоплива – 7 тонн. Остальная часть топлива уже прибыла в Находку. После выгрузки оно поступит на склады котельных.

Подача тепла в детские учреждения, больницы и поликлиники, дома культуры и учреждения социальной сферы начнётся с 15 октября. В жилых домах батареи потеплеют не позднее 30 октября.

Пресс-служба администрации НГО