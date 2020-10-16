 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Тепло придёт вовремя Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
16.10.2020
Находка готова к началу отопительного сезона.

По информации Управления ЖКХ администрации Находки, ремонтные и профилактические мероприятия на внутренних теплосетях выполнены во всех 127 учреждениях образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях получили все 1157 многоквартирных жилых домов городского округа. 39 котельных «Примтеплоэнерго» уже готовы к работе. Ведомственные котельные предприятий АО «НСРЗ», АО «Находкинский морской торговый порт», ООО «Техстройдом», ООО «Энергокомплекс» и ООО «Водэкон» также запустятся в срок. Накопление необходимого топлива идёт по намеченному графику. Мазута в наличии 15 256 тонн, угля – 8 778 тонн, дизтоплива – 7 тонн. Остальная часть топлива уже прибыла в Находку. После выгрузки оно поступит на склады котельных.
Подача тепла в детские учреждения, больницы и поликлиники, дома культуры и учреждения социальной сферы начнётся с 15 октября. В жилых домах батареи потеплеют не позднее 30 октября.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 16 Окт 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика