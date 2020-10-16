|С риском для жизни
|РИО Панорама
|16.10.2020
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Сотрудники находкинской полиции выразили благодарность жителю микрорайона Врангель, который смог оперативно остановить неуправляемый пассажирский автобус в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение диспетчера автотранспортного предприятия о том, что во время маршрутного движения междугородного автобуса, двигавшегося по маршруту «Врангель-Находка», скончался водитель.
Женщина пояснила, что автобус, отъехав от остановки «Первостроители», направился в сторону города, но спустя несколько минут водителю стало плохо и он упал на пол с водительского сиденья. В это время очевидец произошедшего, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков, не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство. Своим поступком работник строительной сферы предотвратил трагическую ситуацию.
«Все случилось рано утром, когда в 7.30 я сел на маршрутный автобус, чтобы доехать до работы. В это время транспорт уже был заполнен людьми, примерно человек 40 было. Кто-то ехал на работу, а кто-то на учебу. Через пару минут после того как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его. В этот момент осознал, что могла произойти трагедия, если бы я не остановил автобус, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет», - вспоминает Василий.
Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко поблагодарил Василия Бернюкова за проявленные смелость и самоотверженность, вручив ему благодарственное письмо.
Пресс-служба ОМВД России
по городу Находке
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|16 Окт 2020
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