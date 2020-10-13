|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|13.10.2020
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№42 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 14 октября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 20 октября отмечается День Приморского края. Поздравляем всех жителей края с этой знаменательной датой. В этот день в 1938 году Приморский край в результате подписания указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край» получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.
- В Приморском крае ужесточаются меры профилактики из-за распространения коронавирусной инфекции: с чем это связано – читайте в свежем выпуске «РИО Панорамы».
- Можно ли получить штраф за отказ от вакцинации? - подробности в материале под заголовком «Прописать штрафную».
- В скором будущем в самолетах появятся видеокамеры, оплатить покупки в магазине можно будет с помощью лица и голоса, а МРОТ рассчитают по новым правилам – подробности на страницах нового номера «РИО Панорамы».
- Начало отопительного сезона в НГО начнётся вовремя; городской парк временно не принимает отдыхающих; как поступить на военную службу по контракту; как возместить расходы за подготовку детей к школе и получить выплаты на детей от 3 до 7 лет - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, для дачников и садоводов – советы по закрытию дачного сезона, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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