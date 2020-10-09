|Комфортный транспорт
|РИО Панорама
|09.10.2020
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Новые автобусы российского производства пополнили пассажирский автопарк Находки. Четыре автобуса 2020 года выпуска закупила компания-перевозчик «Центр развития спорта». Пассажирские машины среднего класса с дизельными двигателями сошли с конвейеров Павловского автобусного завода.
Как рассказал директор компании Анатолий Никитюк, новые автомобили выйдут на линию после 20 октября. Они будут задействованы на самых востребованных маршрутах №5 и №9. Один из автобусов будет трудиться на маршруте №16. Длина каждого – 8,8 метра, вместимость – до 60 человек. Поступившие автобусы отвечают требованиям программы «Доступная среда». Все четыре машины оборудованы кнопками вызова и полуавтоматическими подъёмниками кассетного типа. Механизм, встроенный в ступеньки задней двухстворчатой двери, предназначен для погрузки и выгрузки инвалидов-колясочников.
Это уже вторая партия автобусов, закупленная «Центром развития спорта» в этом году. Предыдущие четыре автомобиля прибыли в Находку в преддверии майских праздников и уже активно работают на городских маршрутах. Пассажирские машины выпущены китайской компанией Yutong. На автобусах стоят экономичные двигатели от ведущих мировых производителей, они оборудованы пневматической подвеской и системой климат-контроля, адаптированы для маломобильных горожан.
Добавим, что приобретение современных пассажирских машин является одним из пунктов экономического обоснования увеличения стоимости проезда. Всего в 2020 году компании-перевозчики намерены заменить 12 отслуживших свой срок автобусов.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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